Ein unterschätzter Spanier, viel Liebe für zwei Georgier und ein Kandidat für den FCB: Unsere EM-Reporter stellen jeweils ihre Top-11 zusammen

Von Filippo Cataldo

Verliebt in Tijani Reijnders, FC Bayern sollte über Calafiori nachdenken

Mamardashvili - Kimmich, Calafiori, Saliba, Cucurella - Mainoo, Rejnders, Fabián Ruiz - Musiala, Mikautadze, Williams. Honorable Mentions: Bijol, Kadioglu, Rodri, Kroos, Olmo, Güler.

Ich kann nicht behaupten, schockverliebt gewesen zu sein. Ein bisschen aufgefallen war er mir zwar schon während der sehr holprigen Gruppenphase der Niederländer, aber erst als ich Tijani Reijnders während des Achtelfinalspiels gegen Rumänien in der Allianz Arena live spielen sah, war es um mich geschehen. Ich habe seit jeher eine Schwäche für Passmaschinen und Metronomen im zentralen Mittelfeld, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Sergio Busquets, Thiago, Toni Kroos, das waren schon immer meine Spieler. Aber Tijani Reijnders war an diesem Abend in München gegen Rumänien einfach der perfekte Mittelfeldspieler. Er spielte perfekte Pässe, und eben nicht nur kurz naar links und kurz naar rechts, sondern eben auch weit naar links und rechts vorne und vor allem auch ganz vertikal in die Spitze, und das alles mit einer Varianz im Stil und Präzision in der Ausführung, dass ich mich nur verlieben konnte.

Ansonsten haben es drei Spieler von der mit Abstand besten Turniermannschaft in meine Elf geschafft, nur drei Spanier, weil es natürlich auch Rodri, Dani Olmo und Lamine Yamal total verdient gehabt hätten. Aber was wäre diese EM ohne die Georgier gewesen, was ohne die eben auch endlich wieder teils begeisternden Deutschen und in der K.o.-Phase überzeugte mit Kobbie Mainoo (zentraler Mittelfeldspieler, was sonst?) sogar noch ein Engländer. Und auch wenn ich angesichts des ruhmlosen Ausscheidens im Achtelfinale am liebsten drauf verzichtet hätte: Aber mit Riccardo Calafiori ist auch ein Italiener dabei. Denn der war in der Abwehr ähnlich perfekt wie Reijnders im Mittelfeld. Dass Calafiori so gar kein Thema beim FC Bayern zu sein scheint, wundert mich.