Drei ehemalige Stars des FC Bayern München und der abwanderungswillige Matthijs de Ligt: Top-Elf der Spieler, die bei der EM noch ohne Einsatz sind

© Getty Images

Matthijs de Ligt (Niederlande, FC Bayern München)

Derzeit erscheint es so, als hätte de Ligt die ganze Fußball-Welt gegen sich. Das Kapitel beim FC Bayern München ist allem Anschein nach beendetund bei der Niederlande hatte er bislang nicht den Hauch einer Chance auf Spielzeit.

Das liegt vorwiegend am überragenden Zusammenspiel des Trios aus den beiden Innenverteidigern Virgil van Dijk und Stefan de Vrij sowie des nominellen Linksverteidigers Nathan Aké, der im Ballbesitz den dritten Mann in der Abwehrzentrale gibt. De Ligt selbst zeigte sich davon, wenig überraschend, nicht begeistert.

Trainer Ronald Koeman hat jedoch genauso wenig wie Deschamps einen Grund, diese Konstellation aufzubrechen. Womöglich auch eine Folge davon, dass de Ligt in München zuletzt nur bedingt Stammspieler war.

Zwar spielte er in der Rückrunde meist von Beginn an. Doch so richtig überzeugt schien Ex-Trainer Thomas Tuchel nie von ihm gewesen zu sein, die vielen Berufungen in die Startelf sind zudem auch ein Produkt der schwachen Leistungen seiner Konkurrenz im Verein.

Bei der EM wird de Ligt somit also aller Voraussicht verpassen, sich selbst ins Schaufenster für einen neuen Top-Klub zu stellen. Dennoch gilt er als begehrt, Manchester United und PSG sollen großes Interesse zeigen.