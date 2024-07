ARD, ZDF oder RTL: Wo läuft das EM Halbfinale Niederlande vs. England heute live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr schon die gesamte EURO dabei seid, wisst Ihr: Auf MagentaTV werdet Ihr immer fündig. Die Vorberichte zu Niederlande vs. England beginnen eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.30 Uhr. Einschalten könnt Ihr nur mit Abo, dann wird Euch dieses Team in Empfang nehmen:

Kommentar: Wolff Fuss & Lothar Matthäus

Moderation Stadion: Johannes B. Kerner

Experte Stadion: Owen Hargreaves

Reporter Stadion: Thomas Wagner

Expertin Studio: Tabea Kemme

Moderation Studio: Laura Wontorra

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind am Start, heute ist die ARD zuständig. Wählen könnt Ihr zwischen Free-TV und Gratisstream, die Übertragung startet um 20.15 Uhr. Diese Truppe wird das Geschehen einordnen: