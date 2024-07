Schuh wird umbenannt: Adidas erweist Toni Kroos große Ehre

Kroos hatte im EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag das letzte Spiel seiner Karriere absolviert. Der 34-jährige Mittelfeldspieler unterlag der Furia Roja mit der deutschen Nationalmannschaft auf ganz bittere Art und Weise mit 1:2 nach Verlängerung. Bereits vor einigen Wochen hatte Kroos angekündigt, dass er seine Laufbahn nach der EM beendet und seinen Ende Juni ausgelaufenen Vertrag bei Real Madrid nicht mehr verlängert.

Zu Ehren von Kroos benennt adidas dessen Schuh nun von "11pro" in "TKpro" um. Das gab das Unternehmen am Samstag offiziell bekannt. "Toni Kroos und der 11pro: Liebe auf den ersten Blick, Partner bis zum letzten Kick", schrieb adidas bei Instagram. "Wir freuen uns, heute verkünden zu dürfen, dass der adidas 11pro von nun an in adidas TKpro umbenannt wird. Danke, Toni!"

Kroos hatte mit dem Modell schon seit über zehn Jahren gespielt. "Das ist mein Tick", erklärte der 114-malige deutsche Nationalspieler vor kurzem zu seiner ungewöhnlichen Schuhtreue. "Ich habe nicht so viele, aber das ist einer. Adidas ist mir zum Glück entgegengekommen."