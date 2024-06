Portugal-Trainer Roberto Martinez schwärmt nach Doppelpack von Cristiano Ronaldo: "Nach wie vor auf Top-Level"

Schon vor seinem Wechsel war der heute 39-Jährige in der K.o.-Runde der WM in Katar von Martinez' Vorgänger Fernando Santos auf die Bank verbannt worden. Der neue Coach setzte schließlich wieder auf den Altstar, der Portugal in der Qualifikation mit zehn Toren zur EM schoss. Bei der Generalprobe am Dienstag gegen Irland (3:0) erzielte der Stürmer einen Doppelpack.

"Was Cristiano auszeichnet: Für den Erfolg tut er alles. Für sich, aber auch für seine Mitspieler", sagte Martinez, der ein konkretes Beispiel für den Ehrgeiz des Weltstars gab: "Cristiano stand voriges Jahr kurz vor seinem 200. Länderspiel. Das schaffte vor ihm niemand. Ich fragte ihn, ob diese Marke etwas ist, was ihn interessiert. Er antwortete: 250 interessieren mich! Dieser Ehrgeiz, dieser Antrieb - das zeichnet Cristiano aus. Darum brauchen wir ihn."

Portugal trifft am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zum EM-Auftakt in Leipzig auf Tschechien. Weitere Gegner in der Gruppe F sind die Türkei und Georgien.