"Ich kann und will mich nicht mit ihm vergleichen": Philipp Lahm tritt in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer

Phillip Lahm will für "soziale Nachhaltigkeit" sorgen

Vor allem aber will Lahm für eine "soziale Nachhaltigkeit" sorgen, es gehe darum "die Menschen zusammenzubringen, uns zu feiern, unsere gemeinsamen Werte zu feiern", denn: "Wir sind, was das Miteinander angeht, auch durch die Pandemie geschädigt - und da hilft so ein Großereignis." Die WM vor 18 Jahren habe gezeigt, wie so etwas gelinge. "Jeder von uns war ein toller Gastgeber. Und das wünsche ich mir wieder für die EM: Mehr Solidarität und einen größeren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft."

Lahm macht keinen Hehl daraus, dass der sportliche Erfolg der DFB-Auswahl die übergeordnete Agenda unterstützen kann. "Es hilft natürlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft begeisternden Fußball spielt", und das sie dies zuletzt getan habe, "ist wichtig für das Turnier, für die Stimmung in unserem Land, für unsere Bevölkerung." Ein Erfolg wird diese EM für Lahm dann vor allem dann gewesen sein, "wenn ich einen größeren Zusammenhalt spüre - bei uns in der Gesellschaft, also in Deutschland, aber auch in Europa".

Lahm will alles tun, dass es so weit kommt - auch wenn er nicht den Beckenbauer macht. Dass er etwa fast alle Begegnungen live im Stadion verfolgt, wie der "Kaiser" bei der WM 2006 (48 von 64 Spielen), das werde er nicht schaffen: "Den Franz werde ich in dieser Hinsicht nicht toppen können". Und was das Wetter angeht - "da hilft nur Daumen drücken."