"Wir müssen das schneller machen": Ungarns Barnabas Varga nach Zusammenbruch stabil - harte Kritik von Teamkollege Szoboszlai

Vorausgegangen war eine Flanke von Domink Szoboszlai in der 68. Minute. Nach dem Zusammenstoß liefen die Spieler beider Teams zu ihren am Boden liegenden Teamkollegen. Rund um Varga brach umgehend Panik aus, während sowohl Gunn als auch Tony Ralston - ebenfalls in die Szene verwickelt - langsam wieder aufstanden. Szoboslzlai schien Tränen in den Augen zu haben.

Seine Mitspieler versuchten Varga offenbar die wohl verschluckte Zunge aus dem Hals zu entfernen, ehe nach und nach Ordner herbeieilten, um ihn mit zwei Decken für die Zuschauer unerkenntlich zu machen.

Weil es jedoch lange dauerte, bis die Sanitäter auf den Platz eilten, wurde das ungarische Publikum schnell unruhig. Auch dauerte es recht lange, bie eine Trage auf das Feld gebracht wurde.

Dieser Meinung war augenscheinlich auch Ungarns Kapitän Szoboszlai, der zur Trage rannte und half, diese an den Unfallort zu befördern. "Ich war einer der ersten, der da war. Ich war schockiert. Ich habe versucht, ihn auf die Seite zu drehen. Er wollte aufstehen, aber hat irgendwie keine Luft bekommen", sagte Szoboszlai bei MagentaTV - und übte harte Kritik am langsamen Einsatz der Rettungskräfte: "Wir müssen das schneller machen."

Nach einer minutenlangen Behandlung wurde Varga schließlich durch den Ausgang hinter der Eckfahne herausgetragen.