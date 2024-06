Zu teuer für den FC Bayern: Georgiens Torhüter Giorgi Mamardashvili sorgt gegen Tschechien für EM-Rekord

Der 23-Jährige, der im Sommer 2023 fast beim FC Bayern München gelandet wäre, bekam insgesamt zwölf Schüsse auf sein Tor, ließ aber nur einen einzigen passieren.

Das gab es laut Daten-Anbieter Opta seit Datenerfassung 1980 noch nie, dass trotz dieser hohen Anzahl von Schüssen auf das Tor am Ende kein Sieg heraussprang.

Mamardashvili wurde für seine Leistung von der UEFA mit dem "Man of the Match"-Award ausgezeichnet. Das sah auch der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus so: "Völlig zu Recht hat die UEFA diesmal auch den besten Spieler zum Man of the Match gemacht", sagte er bei RTL.