EM 2024: Welches Lied läuft bei den Toren der Fußball Europameisterschaft?

Im Vorfeld des Turniers hatte es Diskussionen darüber gegeben, den 80er Kulthit "Major Tom" von Peter Schilling bei den Toren der deutschen Nationalmannschaft abzuspielen. Obwohl die Fans und sogar auch Spieler begeistert von der Idee waren, kam das Lied bei der EM nicht als Torsong zum Einsatz. Die UEFA begründete dies bereits im März mit: "Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024".

Für die ganze EM wird also ein Torsong genutzt, und das ist "Song 2" von Blur. Eine Ausnahme gibt es jedoch, nämlich bei Spielen im Hamburger Volksparkstadion. Da "Song 2" auch der deutsche Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli bei seinen Heimspielen verwendet, protestierten Anhänger des Stadtrivalen Hamburger SV dagegen und es kam zu einer Änderung. "Wichtigste Nachricht: Ich habe eure Beschwerden bezüglich 'Song 2' von Blur weitergeleitet, und die Uefa hat den Torsong tatsächlich (aus Solidarität zum HSV) für heute angepasst", teilte der HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger mit. So wird bei EM-Partien in Hamburg nur noch "Seven Nation Army" der Band "The White Stripes" bei Toren abgespielt.