Ungarn vs. Schweiz, Übertragung Gruppengegner von Deutschland live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Ungarn vs. Schweiz, Übertragung Gruppengegner von Deutschland live: EM 2024 im Free-TV und Livestream

Wer die zweite Begegnung der Gruppe A live und in voller Länge sehen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Zum einen wird RTL das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz in voller Länge zeigen, zum anderen besitzt auch MagentaSport Übertragungsrechte an der Partie.

Bei beiden Sendern habt Ihr die Wahl zwischen der klassischen TV-Übertragung oder einem Livestream. Bei RTL fällt diesbezüglich jedoch eine kostenpflichtige Gebühr an.