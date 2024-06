Ukraine vs. Belgien: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Team um Kevin de Bruyne trifft heute bei der EM auf die Ukraine, die sich am vergangenen Gruppenspieltag mit einem Sieg über die Slowakei Chancen auf das Weiterkommen bewahrt hat. Welche Mannschaft siegt am Abend in Stuttgart?

Vor Beginn: Das Duell am 3. Gruppenspieltag wird um 18.00 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen der Ukraine und Belgien.