Spanien vs. Italien: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams konnten mit einem Sieg in das Turnier starten, während die spanische Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente beim 3:0-Sieg gegen Kroatienmehr zu überzeugen wusste, als es Luciano Spalettis Team beim 2:1-Erfolg gegen Albanien gelang. Wer diese Partie gewinnt, könnte am Ende als Gruppenerster in das Achtelfinale einziehen.

Vor Beginn: Am heutigen Donnerstag, dem 20. Juni, treffen die beiden Fußball-Giganten aufeinander. Um 21 Uhr soll die Partie in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Spanien vs. Italien!