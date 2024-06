Spanien vs. Georgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale im TV und Livestream

In Sachen EURO 2024 müsst Ihr nie lange nach Übertragungsoptionen suchen. MagentaTV überträgt gegen eine Gebühr nämlich alle Partien live und in Farbe. Die Vorberichte beginnen eine halbe Stunde vor dem Spiel, also um 20.30 Uhr. Folgende Besetzung begrüßt Euch:

Kommentar: Jan Platte

Experten Studio: Owen Hargreaves & Michael Ballack

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

Die meisten Duelle gibt es aber auch im Free-TV, und so auch diese. Spanien vs. Georgen wird von der ARD ausgestrahlt, hier geht es im linearen Fernsehen und Livestream über sportschau.de pünktlich nach der Tagesschau los, also um 20.15 Uhr. Das ist das Team für den Abend: