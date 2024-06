Schweiz vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale im TV und Livestream

Die Schweiz trifft am heutigen Samstag, den 29. Juni, im EM-Achtelfinale auf Italien. Die Begegnung ist für 18.00 Uhr im Olympiastadion in Berlin angesetzt.

Die Schweiz hat bei der EM eine gute Gruppenphase hingelegt. Ungeschlagen beendeten die Schweizer die Vorrunde in der Gruppe A auf dem zweiten Platz.

Italien musste dagegen um den Einzug in die K.o.-Runde ganz schön zittern. Ein 1:1 am 3. Gruppenspieltag gegen Kroatien rettete den Italienern in der Gruppe B letztendlich Tabellenplatz zwei. Welche Mannschaft gewinnt das Duell und zieht in das EM-Viertelfinale ein?