Schottland vs. Schweiz, EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Deutschlands Gruppengegner im TV und Livestream?

In Deutschland habt Ihr zwei Möglichkeiten, Schottland vs. Schweiz live und in Farbe zu sehen. Die erste: MagentaTV. Beim Dienst der Telekom beginnen die Vorberichte um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Dieses Team ist im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream dabei:

Kommentar: Christian Straßburger

Experte Stadion: Tim Borowski

Reporterin Stadion: Ruth Hofmann

Experte Studio: Michael Ballack

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

Die kostenfreie Variante gibt es in der ARD - ebenfalls im linearen TV und im Livestream über App und Website. Hier geht es fünf Minuten später los, Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Thomas Hitzlsperger werden Euch in Empfang nehmen.

Und wie ist die Lage in der Schweiz? Auch hier habt Ihr die Wahl. Entweder Ihr schaltet beim SRF ein, oder Ihr greift zum Livestream über Zattoo.