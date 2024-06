Schottland vs. Schweiz: Deutschlands Gruppengegner bei der EM heute im Liveticker

© getty

Schottland vs. Schweiz: EM Gruppenspiel DFB-Team heute TV und Livestream

Möglichkeiten, die Partie zwischen Schottland und der Schweiz live und in Farbe zu sehen, gibt es zahlreiche - je nach Land, in dem Ihr lebt. In Deutschland könnt Ihr zwischen MagentaTV und der ARD wählen. Beides wird im TV und Livestream angeboten, allerdings ist nur der öffentlich-rechtliche Sender gratis verfügbar.

In der Schweiz bietet der SRF eine kostenlose Übertragung an. Diese könnt Ihr im Livestream auch via Zattoo empfangen.