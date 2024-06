Rumänien vs. Ukraine heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Bei der EM 2024 in Deutschland stehen am heutigen Montag, 17. Juni, drei Partien auf dem Spielplan. In der erste Partie des Tages kommt es in der Münchner Allianz-Arena zum Duell zwischen Rumänien und der Ukraine. Dieses wird um 15 Uhr angepfiffen.

Neben Rumänien und der Ukraine spielen in der Gruppe E Belgien und die Slowakei. Favorit auf den Gruppensieg ist Belgien. Dahinter kämpfen die anderen drei Teams um den Einzug ins Achtelfinale. Ein Sieg im Startspiel wäre sowohl für Rumänien als auch für die Ukraine deshalb von hoher Bedeutung.

EM 2024, 1. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick