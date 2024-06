Portugal vs. Tschechien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Wie bei allen Spielen ist MagentaTV auch bei Portugal vs. Tschechien zur Stelle. Der Dienst geht um 20.30 Uhr live, und zwar im Livestream und im TV. Einziger Haken: Beide Varianten sind kostenpflichtig. Hier seht Ihr, wer im Einsatz ist:

Kommentar: Benni Zander

Experte Studio: Michael Ballack

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen zahlreiche EM-Spiele live und in voller Länge, bei Portugal vs. Tschechien ist die ARD am Start. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte im Free-TV und Gratisstream über App und sportschau.de. Diese Besetzung begleitet Euch durch den Abend: