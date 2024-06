Polen, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

Die polnische Nationalmannschaft bekam äußerst spät das EM-Ticket, brauchte nicht nur die Playoffs dafür, sondern zusätzlich auch ein Elfmeterschießen im Finale gegen Wales. Am Ende reichte es letztlich aber für das Team von Robert Lewandowski und die Osteuropäer, die nun zum siebten Mal in Folge an einer EM-Endrunde teilnehmen.

Bei der EM 2024 muss Polen in der Gruppe D gegen Frankreich, die Niederlande und Österreich ran.

Doch wer steht im Kader von Trainer Michal Probierz für die Euro 2024? SPOX wirft einen Blick darauf.