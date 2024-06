"Nicht gut genug": ManUnited-Trainer Erik ten Hag erklärt Nicht-Nominierung von Marcus Rashford bei der EM

"Grealish und Rashford haben in dieser Saison nicht abgeliefert. Und wenn man keine Leistung bringt, läuft man Gefahr, nicht für sein Land nominiert zu werden", sagte der niederländische Coach im Gespräch mit NOS.

Nachdem Rashford in ten Hags erster Amtszeit bei den Red Devils in bestechender Form war, hatte der englische Angreifer in der Saison 2023/24 mit einigen Enttäuschungen zu kämpfen. In wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen gelangen ihm nur acht Tore und fünf Assists.