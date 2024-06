Neue Technik beschert Romelu Lukaku zweifelhaften Rekord, Slowakei gelingt gegen Belgien größte Überraschung bei einer EM

Nachdem den Slowaken durch Ivan Schranz früh das 0:1 gelungen war, jubelte Lukaku zu Beginn des zweiten Durchgangs erstmals vergeblich. Sein 1:1 wurde von Schiedsrichter Umut Meler (Türkei) wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Kurz vor Schluss netzte der Chelsea-Stürmer erneut, wieder folgte auf den ausgelassenen Jubel die Ernüchterung. Weil der eingewechselte Leipziger Loïs Openda den Ball in der Entstehung leicht mit der Hand touchiert hatte, griff VAR Bastian Dankert erneut ein und wieder zählte der Treffer nicht.

Bei der Kontrolle des zweiten Tores kam eine neue Technik zum Einsatz. Der offizielle EM-Ball von Ausrüster adidas hat einen Chip in der Mitte, der neue Erkenntnisse zur Rotation des Spielgeräts liefert. Der Sensor war in der Lage, die minimale Berührung Opendas zu registrieren, sie wurde auf dem VAR-Bildschirm in einer Graphik angezeigt, die an einen Herzschlag auf einem EKG erinnert.