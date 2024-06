Kroatien vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Am heutigen Montag, den 24. Juni, begegnen sich bei der EM 2024 Kroatien und Italien. Die Begegnung am 3. Gruppenspieltag ist für 21.00 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Partie dient die Red Bull Arena in Leipzig.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Kroatien steht bei der EM mit dem Rücken zur Wand. Nur einen Zähler konnte das Team um Luka Modric bislang in der Gruppenphase sammeln. Gegen Albanien spielte die Mannschaft von Zlatko Dalic 2:2. Die Partie gegen Spanien verlor Kroatien deutlich mit 0:3. Die Kroaten benötigen daher zwingend drei Punkte, um sich noch Hoffnungen auf die K.o.-Runde machen zu können.

Italien siegte dagegen am 1. Gruppenspieltag gegen Albanien mit 2:1. Zuletzt mussten die Italiener allerdings eine 0:1-Pleite gegen Spanien hinnehmen. Findet Italien heute zurück in die Erfolgsspur zurück?