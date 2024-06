"Kann nicht mehr schlechter werden": Ex-Nationalspieler fällt vernichtendes Urteil zu England und Jude Bellingham

"Deutschland hätte keinerlei Angst, gegen England zu spielen. England mag zwar möglicherweise die besten Spieler haben, aber bisher waren sie so schlecht", sagte Babbel, der 1996 mit Deutschland Europameister wurde, in einem Interview mit Bet365.

Der 51-Jährige fuhr mit seiner Kritik am biederen Spielstil der Three Lions fort: "Wenn man sieht, wie England spielt, bekommt man Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, was sie probieren. Wenn man sich nur mal Trent Alexander-Arnold anschaut: Er spielt unglaublich für Liverpool, aber so wie er gerade für England spielt, könnte man meinen, da stehe sein Zwillingsbruder auf dem Platz."