Frankreich vs. Polen, Übertragung Gruppe D live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Frankreich vs. Polen, Übertragung Gruppe D live: EM 2024 im Free-TV und Livestream

Wer das letzte Spiel der Gruppe D zwischen Frankreich und Polen live und in voller Länge im TV oder Livestream verfolgen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Pay-TV-Sender hat sich nämlich die Übertragungsrechte an allen Europameisterschafts-Partien gesichert. MagentaTV bietet zudem eine Livestream-Übertragung des Duells am 3. Gruppenspieltag an, die Ihr in der MagentaTV App und auf der Website des Pay-TV-Senders findet.

Darüber hinaus steht noch nicht fest, ob ein weiterer Sender die Begegnung live übertragen wird. MagentaTV wird ein Duell am letzten Gruppenspieltag exklusiv übertragen. Welche Partie das sein wird, wird im im Laufe des Turniers ausgewählt.