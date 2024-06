Frankreich vs. Polen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 25. Juni, begegnen sich am 3. Gruppenspieltag der EM Frankreich und Polen. Die Partie wird um 18.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Frankreich liegt in der Gruppe D aktuell auf dem zweiten Rang, punktgleich hinter den Niederlanden. Die Franzosen haben somit die Chance, noch auf den ersten Platz in der Gruppe zu klettern.

Polen dagegen steht mit null Punkten auf dem letzten Rang in der Gruppe D. Robert Lewandowski und Co. müssen sich damit schon vorzeitig aus der EM verabschieden.