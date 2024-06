Frankreich vs. Belgien, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Für beide Mannschaften verlief der letzte Gruppenspieltag alles andere als rosig. Während Frankreich aufgrund eines 1:1:Unentschiedens gegen Polen Tabellenplatz eins in Gruppe D noch an Österreich abdrücken musste, wurde Belgien nach einem 0:0 gegen die Ukraine ebenfalls nur Zweiter in Gruppe E.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige