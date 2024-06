Fan in Kneipe geschlagen? Serbiens Torwart sorgte offenbar für Eklat in München

Der 27-jährige Keeper, der beim FC Turin in Italien spielt, habe demnach vor dem dritten Gruppenspieltag zwischen Serbien und Dänemark (0:0) einen Fan geschlagen. Passiert sein soll der Vorfall am trainingsfreien Tag der Serben zwischen den Spielen gegen Slowenien (20. Juni) und Dänemark (25. Juni), die beide in München ausgetragen wurden.

Diesen Tag verbrachte der Torwart angeblich rund um Kneipe in der bayerischen Landeshauptstadt. Über den genauen Ablauf der Geschehnisse gibt es jedoch zwei Versionen.

So soll der 2,02 Meter große Milinković-Savić von einem Fan an der Bar beim Genuss eines Getränks erkannt worden sein. Dieser habe den Torwart gefragt, weshalb er nicht bei seinen Mitspielern im Hotel weile, um sich auf das letzte Gruppenspiel vorzubereiten. Milinković-Savić verärgerte dies, so dass er den Fan zunächst beschimpfte und dann auch schlug. Es heißt, dass Sicherheitsdienst und der Bar-Besitzer die Lage anschließend beruhigten.