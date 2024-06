England vs. Slowakei heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale im TV und Livestream?

Wie immer könnt Ihr in Sachen EM 2024 bei MagentaTV vorbeischauen, dort gibt es nämlich alle Partien des Turniers live und in voller Länge - allerdings nur, wenn Ihr ein Abonnement abschließt. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr dann einschalten, folgendes Team ist am Start:

Kommentar: Markus Höhner

Experten Studio: Owen Hargreaves & Michael Ballack

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

Alternativ gibt es den Spaß auch kostenfrei im ZDF, und zwar im Free-TV und im kostenfreien Livestream über die ZDF-Mediathek. Hier werden Claudia Neumann und Moritz Volz kommentieren.