EM 2024, Turnierbaum und Konstellationen: Diese Teams können im Finale aufeinandertreffen

Bereits unmittelbar nach der Gruppenphase hat sich das verbliebene Teilnehmerfeld in zwei Bäume aufgesplittet. So befinden sich die Schweiz, Italien, England, die Slowakei, Rumänien, die Niederlande, Österreich und die Türkei in der einen Hälfte, wohingegen Deutschland, Dänemark, Spanien, Georgien, Frankreich, Belgien, Portugal und Slowenien in der anderen Hälfte gegeneinander antreten.

Bis zum Finale können Teams aus zwei unterschiedlichen Bäumen nicht mehr aufeinandertreffen. Aus deutscher Sicht bedeutet das beispielsweise, dass man bereits in einem möglichen Halbfinale auf Frankreich treffen könnte, Italien, England oder die Niederlande aber erst im Endspiel als Kontrahenten in Frage kämen.

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Schweiz - Italien Sieger AF1 - Sieger AF2 England - Slowakei Sieger VF1 - Sieger VF2 Rumänien - Niederlande Sieger AF3 - Sieger AF4 Österreich - Türkei Sieger HF1 - Sieger HF2 Deutschland - Dänemark Sieger AF5 - Sieger AF6 Spanien - Georgien Sieger VF3 - Sieger VF4 Frankreich - Belgien Sieger AF7 - Sieger AF8 Portugal - Slowenien

© getty

EM 2024, Turnierbaum und Konstellationen: Die Achtelfinals im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Sa., 29. Juni 2024 18 Uhr Schweiz Italien Berlin Sa., 29. Juni 2024 21 Uhr Deutschland Dänemark Dortmund So., 30. Juni 2024 18 Uhr England Slowakei Gelsenkirchen So., 30. Juni 2024 21 Uhr Spanien Georgien Köln Mo., 1. Juli 2024 18 Uhr Frankreich Belgien Düsseldorf Mo., 1. Juli 2024 21 Uhr Portugal Slowenien Frankfurt am Main Di., 2. Juli 2024 18 Uhr Rumänien Niederlande München Di., 2. Juli 2024 21 Uhr Österreich Türkei Leipzig

