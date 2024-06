EM 2024, Sängerin Eröffnungsfeier: Wer singt beim Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland?

EM 2024, Eröffnungsfeier: Wer traf bei den vergangenen Europameisterschaften auf?

Auch in den letzten Jahren gab es Musik-Acts zum Start der EM-Endrunden: 2021 performte der italienische Opernstar Andrea Bocelli "Nessun dorma" von Giacomo Puccini.

Nach dem Auftritt des 62-Jährigen erschienen DJ Martin Garrix und die U2-Stars Bono und The Edge virtuell auf dem Rasen und sangen gemeinsam den EM-Song "We Are The People".

Auch 2016 gab es den offiziellen Song zur Europameisterschaft "This One's For You" live zu hören: Darum kümmerten sich der französische Star-DJ David Guetta und die schwedische Sängerin Zara Larsson. Zum Abschluss wurde die französische Nationalhymne von einem Orchester in das Stadion getragen.