EM 2024, Regeln und Modus: Zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich oder das Torverhältnis und was sind die weiteren Indikatoren?

EM 2024, Regeln und Modus: Wie wird bei Punktgleichheit in Gruppen entschieden?

Innerhalb der Gruppen gibt es acht verschiedene Kriterien, die nacheinander angewendet werden, sollten zwei Mannschaften punktgleich dastehen:

Punkte aus direktem Vergleich Tordifferenz aus direktem Vergleich Erzielte Tore aus direktem Vergleich Tordifferenz aus allen Gruppenspielen Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Siegen Fair-Play-Verhalten bei der EM (Rote Karte und Gelb-Rote Karte je zwei Punkte, Gelbe Karte ein Punkt) Position in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation

Meistens muss man nicht weiter als bis zur Tordifferenz gehen, um die Reihenfolge festzulegen, in manchen Konstellationen aber könnte sogar Kriterium acht zum Tragen kommen. So zum Beispiel in Gruppe C (sämtliche Szenarien haben wir hier zusammengefasst):

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 England 2 1 1 0 2:1 1 4 2 Dänemark 2 0 2 0 2:2 0 2 2 Slowenien 2 0 2 0 2:2 0 2 4 Serbien 2 0 1 1 1:2 -1 1

Wenn die aktuell punktgleichen Dänemark (heute vs. Serbien) und Slowenien (heute vs. England) ihre Partien mit dem gleichen Ergebnis gewännen, hätten sie jeweils fünf Punkte, der direkte Vergleich wäre irrelevant, weil sie sich am ersten Spieltag 1:1 trennten - und auch die übergreifende Tordifferenz und die Zahl der Siege würden uns nicht schlauer machen. Dann würden tatsächlich das Fair-Play-Verhalten (wo Dänemark und Slowenien mit je vier Gelben Karten ebenfalls noch gleichauf sind) oder die Schlussrangliste der Qualifiers entscheiden. Dort hat Dänemark (9.) die Nase vor Slowenien (15.).