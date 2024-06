EM 2024, Quartiere und Trainingslager aller Mannschaften in Deutschland: In welchen Städten wohnen die Teams?

Zwei der drei deutschen Gruppengegner beziehen, wie auch das DFB-Team, Quartiere in Bayern. Während Schottland im Hotel Obermühle in Garmisch-Partenkirchen verweilen, bleiben die Ungarn im Hotel Tannenhof in Weiler im Allgäu. Die Schweiz bezieht ihr Quartier hingegen im Waldhotel in Degerloch in Stuttgart.

Abgesehen davon haben die meisten Mannschaften ihre Unterkünfte in Nordrhein-Westfalen. Dort nächtigen sechs Teams. Insgesamt fünf Teams haben sich Quartiere in Bayern ausgesucht. Vier weitere Nationalmannschaften sind in Baden-Württemberg, drei in Niedersachsen sowie jeweils eine in Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Hamburg.

Die Quartiere aller Mannschaften bei der EM 2024 im Überblick:

Mannschaft (Gruppe) Unterkunft / Ort Deutschland (A) adidas "Home Ground" / Herzogenaurach (Bayern) Schottland (A) Hotel Obermühle / Garmisch-Partenkirchen (Bayern) Ungarn (A) Hotel Tannenhof / Weiler im Allgäu (Bayern) Schweiz (A) Waldhotel in Degerloch / Stuttgart (Baden-Württemberg) Spanien (B) Öschberghof / Donaueschingen (Baden-Württemberg) Kroatien (B) Resort Mark Brandenburg / Neuruppin (Brandenburg) Italien (B) Hotel VierJahreszeiten / Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) Albanien (B) SportCentrum Kaiserau / Kamen (Nordrhein-Westfalen) Slowenien (C) "Das Vesper" / Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) Dänemark (C) Hotel Fritz Lauterbad / Freudenstadt (Baden-Württemberg) Serbien (C) Hotel Maximilian's / Augsburg (Bayern) England (C) Spa & GolfResort "Weimarer Land" / Blankenhain (Thüringen) Polen (D) Sheraton Pelikan Hotel / Hannover (Niedersachsen) Niederlande (D) Ritz-Carlton-Hotel / Wolfsburg (Niedersachsen) Österreich (D) Schlosshotel Berlin (Berlin) Frankreich (D) Best Western Premier Parkhotel & Spa / Bad Lippspringe (Nordrhein-Westfalen) Belgien (E) Schlosshotel Monrepos / Ludwigsburg (Baden-Württemberg) Slowakei (E) Hyatt Regency / Mainz (Rheinland-Pfalz) Rumänien (E) Hotel Melchiorpark / Würzburg (Bayern) Ukraine (E) Légere Hotel Wiesbaden-Taunusstein / Wiesbaden/Taunusstein (Hessen) Türkei (F) Sporthotel Fuchsbachtal / Barsinghausen (Niedersachsen) Georgien (F) Velbert (Nordrhein-Westfalen) Portugal (F) Hotel Klosterpforte / Marienfeld (Nordrhein-Westfalen) Tschechien (F) Steigenberger Hotel Treudelberg / Hamburg