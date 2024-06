DFB-Team, EM 2024: Wo läuft Deutschland vs. Ungarn heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland vs. Ungarn heißt die Paarung am 2. Spieltag in Gruppe A. Ab 18 Uhr ist das DFB-Team am heutigen Mittwoch, dem 19. Juni, gefragt. Als Spielstätte dient die Stuttgarter MHP-Arena.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Nach dem 5:1 gegen Schottland ist die Laune im deutschen Lager natürlich gut - gegen Ungarn gilt es heute, die nächsten Zähler einzufahren. Das Team von Trainer Marco Rossi hat seine erste Partie gegen die Schweiz 1:3 verloren.

EM 2024, 2. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Gruppe Mi., 19. Juni 15 Uhr Kroatien vs. Albanien B Mi., 19. Juni 18 Uhr Deutschland vs. Ungarn A Mi., 19. Juni 21 Uhr Schottland vs. Schweiz A

Das zu den groben Rahmenbedingungen, stellt sich aber weiterhin die Frage: Wo läuft der Spaß im TV und Livestream? SPOX klärt auf!