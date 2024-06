Deutschland vs. Ungarn, Übertragung DFB-Team live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

EM, 2024, Deutschland, Ungarn, DFB-Team, live, Übertragung, Gruppe A, Free-TV und Livestream

Wer die zweite Begegnung des deutschen Teams live und in voller Länge sehen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Zum einen wird die ARD das Spiel zwischen dem DFB-Team und Ungarn in voller Länge zeigen, zum anderen besitzt auch MagentaSport Übertragungsrechte an der Partie.

Bei beiden Sendern habt Ihr die Wahl zwischen der klassischen TV-Übertragung oder einem Livestream. Allerdings kostet MagentaSport, während die ARD wie immer gratis dabei ist.