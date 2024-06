Dänemark vs. England heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 20. Juni, kommt es bei der EM 2024 zum Aufeinandertreffen zwischen Dänemark und England. Die Begegnung in der Gruppe C wird um 18.00 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt angepfiffen.

England führt nach dem 1. Gruppenspieltag der EM 2024 die Gruppe C an. Die Mannschaft rund um Bayern-Torjäger Harry Kane gewann am vergangenen Sonntag gegen Serbien mit 1:0. Für den Treffer des Tages sorgte Ex-BVB-Spieler Jude Bellingham, der sich weiterhin in absoluter Topform befindet.

Die Dänen kamen dagegen bei ihrem ersten EM-Duell gegen Slowenien nicht über ein 1:1 hinaus. Christian Eriksen brachte die Dänen früh in Führung - das 1:0 konnte Dänemark schließlich aber nicht über die Zeit bringen.