Cristiano Ronaldo im Mittelpunkt: Schalke 04 erzürnt eigene Fans

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie zwischen Portugal und Georgien in Gelsenkirchen schrieb der Account von Schalke 04 über ein Video, in dem CR7 drei Tore für Real Madrid gegen die Königsblauen erzielt: "Hol dir den Rekord, @Cristiano! Du weißt ja genau, wo das Tor in der @VELTINSarena steht."

Ronaldo hatte 2014 und 2015 jeweils im Achtelfinale der Champions League insgesamt drei Tore gegen Schalke 04 erzielt.

Ein Scherz auf Kosten des eigenen Vereins, der bei den Fans weniger gut ankam und für wütende Kommentare sorgte.

Deshalb folgte schon kurze Zeit später die Rolle rückwärts. Der Post wurde letztlich durch eine Entschuldigung im Jugendslang ersetzt: "Sorry, Leute. Der letzte Tweet war ein richtiges L. Haben wir runtergenommen. Nächstes Mal wieder Wadmin."

Einfach übersetzt: Das wird nicht wieder vorkommen, beim nächsten Mal wird der Admin wieder einen guten Post absenden.