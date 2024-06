Brutal ehrlich: Teamkollege von Manchester City ordnet EM-Aus von Englands Jack Grealish ein

Walker wurde bei ITV nach seiner Reaktion auf die Nachricht, dass Grealish bei der EM nicht mit dabei ist, gefragt: "Ich war schockiert, denn ich weiß, was Jack eigentlich kann", sagte der Rechtsverteidiger. "War ich schockiert, welche Spieler stattdessen mitfahren dürfen? Nein, denn die haben alle viel Qualität und haben alle eine tolle Saison gespielt", ergänzte Walker - und machte damit zwischen den Zeilen klar, wie Grealishs Saison aus seiner Sicht verlaufen ist.

"Wonach entscheidet ein Trainer, wer mitfährt? Es geht nach der Form oder danach, dass es Spieler sind, die früher mal ein gutes Turnier gespielt haben oder früher mal eine gute Saison hatten", erklärte es Walker aus seiner Sicht. "Man muss es sich verdienen - und so sollte es aus meiner Sicht auch sein. Man spielt für England, weil man für seinen Klub gut gespielt hat", fügte er seine ehrliche Meinung zu Grealish hinzu.

Grealish stand bei der EM 2021 und der WM 2022 im England-Kader. In diesem Sommer ist er neben Manchester Uniteds Harry Maguire der bekannteste Name, der im EM-Aufgebot der Three Lions von Trainer Gareth Southgate fehlt.

Grealish stammt aus der Jugend von Aston Villa und wechselte 2021 für 117,5 Millionen Euro zu Manchester City. Bei der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola konnte er die hohen Erwartungen bislang nur phasenweise erfüllen, auch wenn sein Team Serienmeister in der Premier League ist und 2023 mit ihm die Champions League gewann.