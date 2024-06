"Bereits um 9 waren es 16.000 E-Mails": Wie eine englische Zeitung Schiedsrichter Urs Meier zerstören wollte

© getty

Was sollte denn damit bezweckt werden?

Meier: Als ich das publizierte Bild davon sah, wusste ich das auch noch nicht. Ein Journalist klärte mich dann auf. Er sagte, dass im Zweiten Weltkrieg Flaggen ausgelegt wurden, damit die Bombenflugzeuge ihre Ziele fanden. Ein Abgeordneter des englischen Unterhauses, das ist wirklich kein Witz, hat im Parlament auch den Antrag gestellt, dass man den gesamten Kanton Aargau bombardieren solle.

Es dauerte schließlich vier Tage, ehe sich die UEFA dazu bequemte, ein Statement zur Kampagne gegen Sie abzugeben. Hat Sie diese Verspätung enttäuscht?

Meier: Natürlich und zwar extrem. Sie haben mich ganz alleine im Regen stehenlassen, obwohl die UEFA mein Arbeitgeber war und ich als verlängerter Arm des Verbands auf dem Feld genau das umzusetzen hatte, was mir vorgegeben wurde. Nachdem ich die E-Mail-Flut sah, ging ich auch umgehend ins Pressebüro der UEFA und habe sie aufgefordert, diese Kampagne sofort zu stoppen. Ich drängte darauf, dass der damalige Präsident Michel Platini ein Statement herausgibt und zugleich das Bild von Terrys Foulspiel gezeigt wird. Der Pressesprecher der UEFA war damals ein Engländer und meinte, man werde nichts dergleichen machen, damit das nicht zu einem Ping-Pong-Spiel mit der englischen Presse ausartet. Vielmehr werde man auf der Insel schon bald merken, dass die Entscheidung richtig war.

Das war jedoch nicht im Geringsten der Fall.

Meier: Ich ging natürlich auch am zweiten Tag wieder ins Pressebüro und habe darauf gepocht, dass endlich etwas passiert. Es wäre so einfach gewesen, die richtige Szene zu zeigen. Die Engländer haben nämlich immer nur den Ausschnitt präsentiert, wie Campbell in der Luft steht - und auf diesem Bild war in der Tat kein Foulspiel zu erkennen. Es war aber schlichtweg das falsche Bild und nicht die Szene, die ich geahndet hatte. Am Ende war ich vier Tage in Folge auf der Titelseite der Sun. Das hat nicht einmal David Beckham geschafft, bei ihm waren es nur drei.

Haben Sie gegen die Medien-Kampagne geklagt?

Meier: Ich bin auch da auf die UEFA zugegangen. Man riet mir, wenn ich klagen möchte, solle ich das privat machen. Man würde sich aber natürlich an den Kosten beteiligen. Ich habe dann einen Londoner Anwalt engagiert. Er hat mir ein paar Szenarien aufgezeigt, was man tun könne, empfahl mir aber, gar nichts zu machen, weil Aufwand und möglicher Ertrag in keinem guten Verhältnis stünden. Diese Beratung kostete mich 3500 Pfund. Trotz meiner entsprechenden Nachfrage warte ich noch heute auf die Kostenbeteiligung der UEFA.