"Dann tut's mir leid": Bastian Schweinsteiger wettert über Portugals Siegtreffer bei der EM gegen Tschechien

Schweinsteiger schimpfte in seiner Funktion als TV-Experte bei der ARD: "Das stört mich! Sowas muss der Schiedsrichter sehen."

Portugals Rechtsverteidiger Semedo hatte an der Außenbahn in einem Zweikampf seinen Gegenspieler David Doudera per Bodycheck abgeräumt, ohne sich groß um den Ball zu scheren.

Schiedsrichter Marco Guida (Italien) ließ aber weiterlaufen. Immerhin erkundigte er sich aber noch beim Tschechen, der zunächst kurz liegengeblieben war, nach dessen Befinden. Wenig später fiel auf der anderen Seite der Siegtreffer durch den eingewechselten Conceicao.