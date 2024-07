"Ohne Zweifel": Cristiano Ronaldo verkündet Entscheidung

Höhepunkt war der Titelgewinn 2016 in Frankreich. Ronaldo ist zudem EM-Rekordspieler (nun 29 Einsätze) und Rekordtorschütze (14 Tore).

Mit Blick auf das Viertelfinale am Freitag gegen die Franzosen um deren Superstar Kylian Mbappe in Hamburg (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) wurde Ronaldo martialisch. "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Sie sind einer der Favoriten auf den Titel", sagte Ronaldo: "Aber wir ziehen in den Krieg."