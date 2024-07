"Dann spielt man mit zehn Mann": Die Zweifel an Cristiano Ronaldo wachsen

Bei der EM in Deutschland, bei der Portugal im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Frankreich scheiterte, hatte CR7 in fünf Partien keinen einzigen Treffer erzielt. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass Ronaldo bei einem großen Turnier torlos blieb.

In der YouTube-Show Stick to Football: The Overlap Special von Sky Sports sagte Wright: "Portugal muss sehr enttäuscht darüber sein, dass sie ausgeschieden sind, wenn man sich ihr Team von vorne bis hinten anschaut. Und Diogo Jota muss auch sehr enttäuscht sein, dass er nicht spielen durfte, wenn man sich anschaut, wie Cristiano Ronaldo bei der EM gespielt hat."

"Was ich von ihm gesehen habe, zeigt, dass er es aktuell nicht mehr hinkriegt auf diesem Niveau. Ganz egal, wie gut er eigentlich ist, wie fit er ist, wie motiviert er ist: Er trifft nicht mit seinen Schüssen, er kommt an keinem Gegenspieler vorbei", fällte Wright sein Urteil über CR7.