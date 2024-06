"Auf das konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert": Willy Sagnol rüffelt Georgiens Topstar

"Wenn ich er wäre, würde ich mich allein auf das konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert", sagte Sagnol bei der Pressekonferenz vor Georgiens erstem Gruppenspiel in Dortmund gegen die Türkei (Dienstag, 18.00 Uhr/RTL und MagentaTV).

Der Berater von Kwarazchelia, in der Saison 2022/23 eine der Schlüsselfiguren bei Napolis erstem Serie-A-Titel seit 33 Jahren, hatte in einem Interview in der Heimat deutlich gemacht, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen sei. Auch Kwarazchelias Vater Badri sprach offen über einen Transfer.