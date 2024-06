"Zur Sicherheit von allen Fußballfreunden": Vier Fan-Zonen bleiben geschlossen

"Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung der Fan Zones", schrieb die Stadt Düsseldorf.

Die Stadt Köln sagte ebenfalls alle im Zusammenhang mit der Europameisterschaft geplanten Veranstaltungen ab: "Wir hoffen, dass wir am morgigen Mittwoch wieder gemeinsam feiern können! Passt auf euch auf!"

Am Dienstag findet eine von zwei Partien in NRW statt: In der Gruppe F trifft ab 18.00 Uhr (RTL und Magenta TV) die Türkei in Dortmund auf Georgien. Um 21.00 Uhr (ARD und Magenta TV) steigt Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in Leipzig gegen Tschechien ins Turnier ein.