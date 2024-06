"Die gelbe Wand wird rot-weiß sein": Türkei fiebert "Heim-EM" entgegen

© getty

Calhanoglu: "Diese Situation tut mir weh"

Calhanoglu ist in Mannheim geboren, Özcan in Köln, und auch Kaan Ayhan (Gelsenkirchen), Kenan Yildiz (Regensburg) und Cenk Tosun (Wetzlar) erblickten in Deutschland das Licht der Welt.

Özcan, Ayhan und Tosun liefen in der Jugend sogar für DFB-Teams auf, Özcan wurde 2021 gar unter dem späteren türkischen Nationaltrainer Stefan Kuntz U21-Europameister.

Zwei Herzen in einer Brust machen es aber auch nicht immer leicht. Bei Besuchen in der Heimat seiner Eltern fühle er sich manchmal "wie ein Ausgestoßener, sagte Calhanoglu unlängst bei TRT Spor, und "diese Situation tut mir weh".

Das könnte sich ändern, sollte er bei der EM so glänzen wie zuletzt bei Inter Mailand.