"Habe mich sehr down gefühlt": Marcel Sabitzer vom BVB lässt tief blicken

Bei der EM führt Sabitzer die Österreicher als Kapitän auf den Platz, und das mit Erfolg. Nach dem 3:1 gegen Polen ist das ÖFB-Team im Turnier angekommen, Sabitzer hofft nun auf einen ähnlichen Lauf wie zuletzt mit dem BVB.

"Ich kenne das aus der Champions League, speziell diese Saison. Wenn du mal in der K.o.-Phase in einem Lauf bist, kann alles passieren. Von dem her ist das Wichtigste, die Gruppenphase zu überstehen und ins Achtelfinale zu kommen - und dann schauen wir weiter", sagte er.