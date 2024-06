"Da muss ich den Physio zusammenschimpfen": Breel Embolo sorgt bei der EM für kuriose Szene

Und dabei soll es nicht bleiben. "Wir sind wie eine große Familie, freuen uns und sind stolz, dass wir unser Land bei so einem großen Turnier vertreten dürfen", sagte Widmer. Im Training gehe es zur Sache, Einstellung und Intensität stimmten, sagte der 31-Jährige.

Schon am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kann die Schweiz die Qualifikation fürs Achtelfinale perfekt machen - dann geht es erneut in Köln gegen Schottland. Sowohl die deutliche Niederlage der Schotten gegen Deutschland (1:5) als auch der eigene Erfolg gegen Ungarn bedeuteten dann aber schlicht "nichts", sagte Widmer: "Wir wissen, was die Schotten können. Aber wir wissen auch, was wir können und müssen uns nicht verstecken. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen."