Schottland-Fan überraschend in Düsseldorf gestorben - "Tartan Army" plant emotionale Aktion gegen die Schweiz

King war beim Eröffnungsspiel der Schotten gegen Deutschland (1:5) in München und fuhr am Sonntag nach Düsseldorf, um am Mittwoch die Partie seiner Mannschaft in Köln zu verfolgen. Der 57-Jährige sei am frühen Montagmorgen ins Bett gegangen und nicht mehr aufgewacht.

"Nachdem der Traum von der Qualifikation Wirklichkeit geworden war, nach dem Gedränge um Tickets und Flüge, nach dem Desaster im Eröffnungsspiel, kommt uns das alles jetzt so unwichtig vor", schrieb Kings Neffe in den sozialen Medien.