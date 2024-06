Das ist Cristiano Ronaldo noch nie passiert! Unfassbare Serie von CR7 bei der EM gerissen

Cristiano Ronaldo ist zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der Vorrunde eines großen Turniers ohne Treffer geblieben. Das 0:2 seiner Portugiesen gegen Georgien in Gelsenkirchen am Mittwochabend beendete die imposante Serie von neun Endrunden bei EM oder WM, in denen der Starstürmer immer mindestens einmal netzte.

