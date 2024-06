"Brillante erste Hälfte gegen das beste Team Europas": Ehemaliger englischer Nationalspieler verspottet Harry Kane

Kane selbst war mit nur zwei Ballkontakten in der ersten Halbzeit des Auftaktspiels gegen Serbien ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Der Angreifer fällt beim Turnier in Deutschland dadurch auf, dass er läuferisch nicht das leistet, was ihn in der Bundesliga-Saison ausgezeichnet hat, als ihm für den FC Bayern München in 32 Spielen 36 Treffer gelangen und er sich damit den Titel des Torschützenkönigs sicherte.

In der Pause des englischen Duells mit Slowenien postete Merson, der einst selbst 21 Länderspiele für die Three Lions absolviert hatte, bei X: "Brillante erste Hälfte mit vielen Abschlüssen aufs Tor gegen das beste Team Europas ... (Ist das so okay, Harry?)"