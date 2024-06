"Schlechteste Wette ever": Conor McGregor setzt irre Summe auf Cristiano Ronaldo

McGregor ist seit seiner Kindheit großer Fan von Manchester United und deshalb auch von CR7, der in seiner Karriere zweimal bei den Red Devils unter Vertrag stand. Die beiden Superstars kennen sich auch von einem Besuch eines Boxkampfs in Saudi-Arabien im Dezember 2023 persönlich, als sie nebeneinander am Ring in der ersten Reihe saßen.

Trotz seines Torlos-Auftritts gegen Tschechien hat CR7 noch alle Chancen, sich die Torjägerkrone zu sichern: Am ersten EM-Spieltag gab es keinen einzigen Spieler, der mehr als einen Treffer erzielte. Für Portugal geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Türkei, dann wartet Georgien auf den Europameister von 2016.